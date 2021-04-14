В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 13 апреля, получили 450 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 13 048 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 403 тысячи 556 человек, за сутки — 15 152.

За 13 апреля сделали на 5 017 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 108 мобильных бригад по иммунизации.

Больше всего прививок за сутки сделали во Львовской области — 2 670.

При этом ни одной прививки за 13 апреля не сделали в Кивеской и Черкасской областях. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (36 808), а меньше всего — в Черниговской области (7 411).