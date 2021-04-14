Украина выходит на плато по коронавирусу. Ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.

— На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве, — заявил нардеп.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14,5 тысячи новых случаев коронавируса, госпитализировали более 5 тысяч человек. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.