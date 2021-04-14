Американская биотехнологическая компания Moderna снизила эффективность своей вакцины против COVID-19, созданной по технологиям мРНК.

Об этом пишет LB.ua.

По обновленным данным, препарат предотвращает заражение в 90% случаев, а тяжелое течение болезни - в 95%, информирует DW.

Такие данные получены в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

В декабре 2020-го Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1%. В ноябре компания Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Директор компании Moderna Стефана Бансела утверждает, что препарат может защищать от болезни в течение нескольких лет.

Напомним, американская биотехнологическая компания Moderna начала испытания своей вакцины против коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от полугода до 11 лет включительно.