Сегодня, 14 апреля, перестало биться сердце известного николаевского хирурга, специалиста дистанционной литотрипсии Виктора Николаевича Бедного. Он скончался на 68 году жизни.

Об этом сообщил главврач Николаевской больницы скорой медицинской помощи, где много лет проработал хирург, Александр Демьянов.

Свой профессиональный путь Виктор Бедный начал после окончания в 1981 году Одесского мединститута. Работал в Березовской районной больнице, Николаевской ЦРБ, областной больнице, городской больнице № 4 и БСМП.

«Путь Виктора Николаевича — это путь новатора в медицине. Современные технологии притягивали его и заставляли совершенствоваться на протяжении всей жизни. От хирурга участковой больницы до заведующего отделением литотрипсии. Он был первым в Николаеве, кто освоил на практике дистанционную ультразвуковую литотрипсию. Сначала это была ГБ№ 4, а когда в 2012 году субвенция Кабмина позволила приобрести современный, компьютеризированный комплекс литотрипсии фирмы Dornie для урологического отделения БСМП, вопроса кто будет на нём работать, даже не возникло. Несмотря на возраст, опыт сделал своё дело и оборудование было освоено Бедным в самый короткий срок», — написал Александр Демьянов.

Виктор Бедный (справа) с коллегами

С приходом Виктора Бедного было отремонтировано помещение для процедур по дроблению камней в мочеточниках, почках и мочевом пузыре, налажена работа, которая создала в урологическом отделении БСМП замкнутый цикл — от диагностики до всех методов консервативного и оперативного лечения мочекаменной болезни.

«Аналогов этому в больницах Украины очень мало. Виктор Николаевич воспитал плеяду учеников, достойных своего учителя. Он вкладывал в свою работу всего себя, без остатка, он ею жил и радовался каждому случаю быть полезным пациенту. Следуя клятве Гиппократа, его последователи будут помнить о своём наставнике и друге, посвящая и ему свои новые достижения и успех», — добавил главврач БСМП.

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием COVID-19, умер известный николаевский библиотекарь и актер Андрей Алиев.