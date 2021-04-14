Европейская комиссия не планирует продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. В Евросоюзе хотят заменить векторные вакцины мРНК-вакцинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Италиии газеты La Stampa.
«Еврокомиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС приняла решение, что контракты с производителями векторных вакцин, действующие в текущем году, не будут продлеваться по истечении срока их действия», — приводит газета слова источника.
Сейчас в Евросоюзе одобрены к применению четыре вакцины против COVID-19: мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, а также векторные вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Напомним, во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
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Европейская комиссия не планирует продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. В Евросоюзе хотят заменить векторные вакцины мРНК-вакцинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Италиии газеты La Stampa.
«Еврокомиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС приняла решение, что контракты с производителями векторных вакцин, действующие в текущем году, не будут продлеваться по истечении срока их действия», — приводит газета слова источника.
Сейчас в Евросоюзе одобрены к применению четыре вакцины против COVID-19: мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, а также векторные вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Напомним, во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.