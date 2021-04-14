В первом квартале 2021 года объем продаж цифровых нематериальных токенов увеличились до двух миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNBC, цитирует Корреспондент.

По сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2020 года, когда NFT-токенов было продано на 93 миллиона долларов, продажи увеличились в 20 раз.

Кроме этого, в начале 2021 года было больше покупателей, чем продавцов. Их соотношение составило 73 тысячи к 33 тысячам, соответственно.

Как отмечают аналитики, это свидетельствует о высоком интересе NFT-токенов и спросу на них. Наиболее популярные товары в виде NFT — предметы искусства.

Невзаимозаменяемый токен, либо уникальный токен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным. Эта технология была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов блокчейна Ethereum.

Напомним, основатель и глава Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен. За первый час ставка выросла до 90 тысяч долларов, а сейчас за твит готовы заплатить 500 тысяч.