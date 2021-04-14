В Николаеве патрульные помогли вернуть домой несовершеннолетнего мальчика, мать и сестра пропавшего пытались действовать своими селами, но не могли найти родственника.

Об этом сообщает Telegram канал Патрульной полиции в Николаевской области.

Вчера, около 16:00 патрульные получили сообщение про потерявшегося мальчика и оперативно отреагировали на информацию. Поиски начались с улицы Илька Борщака, где ребенка видели в последний раз.

Служащие Патрульной полиции Вадим Лобенко и Михаил Сядро отработали прилегающие улицы и довольно быстро отыскали мальчика на одной из игровых площадок по улице Архитектора Старова, после чего передали его в руки замешкавшихся родителей.

Ранее НикВести сообщали, что 1 апреля, патрульные Николаева трижды заставали за рулем водителей в состоянии алкогольного опьянения. Большинство из них отказалось проходить тест на освидетельствования наличия алкоголя в крови.