Скончался академик и член комитета Государственной премии имени Шевченко Владимир Чепелик. Скульптор помогал создавать памятник корабелам и флотоводцам, водруженный в центре Николаева.

Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Экс-депутат Николаевского облсовета отметил, что Владимир Андреевич Чепелик возглавлял Национальный союз художников Украины и лично знал выдающихся николаевских культурных деятелей, в том числе Андрея Антонюка.

— Зачастую мы виделись и на открытиях выставок народных художников Андрея Антонюка, Михаила Озерного, коллективных экспозициях художников-земляков. Конечно, его монумент корабелам и флотоводцам в Николаеве, который в народе назвали «шаром», — среди величайших в столице судостроения. К сожалению, его позорное окружение архитектурными формами неизвестных авторов и периодический вандализм, как и проекты переноса композиции из центра города куда глаза глядят, — не лучшее, что вообще происходит в культурной жизни Николаева… Покойтесь с Богом, маэстро, — выразил соболезнования Тарас Креминь.