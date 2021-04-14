Необычные гости появились на территории внутреннего дворика музея «Старофлотские казармы» в Николаеве — тут поселилась пара ушастых сов.

Об этом рассказал художник-реставратор музея Владимир Гаврилов, пишет СВІДОК.info.

К слову, одно из увлечений Владимира Гаврилова – это птицы, а именно наблюдение за ними, фотографирование и т.д. Он рассказал, что ушастые совы – давние гости музея, но прилетели они сюда снова после длительного перерыва.

– У меня был период, когда я занимался ловчими птицами в пору охотничьей молодости. Поэтому тема птиц мне очень близка. Касаемо ушастых сов, то на территории музея я их увидел около шести лет тому назад. Несколько лет они были, вероятнее всего, гнездились, а потом улетели. Они могли уйти просто из-за фактора беспокойства — для них этого достаточно, если постоянно исходит шум от машин, людей, а у нас внутри увеличилось движение внутри. Соответственно им стало некомфортно и они ушли. В этом году, возможно, из-за карантина, они вернулись — стало тихо и спокойно, – рассказал Владимир Гаврилов.

Владимир Гаврилов рассказал, что обнаружил присутствие сов по характерному помету и погадкам - непереваренными остаткам пищи.

– Посмотрел, присмотрелся...да, там сидит парочка. Несколько дней наблюдал парочку и удалось их сфотографировать. Сейчас одна из сов сидит одна. Я предполагаю, что самочка уже где-то высиживает кладку. Будем наблюдать. Если удастся, то хотелось бы очень увидеть птенцов. Но надо делать все осторожно, чтобы не спугнуть птиц и не потревожить. Эти птицы не любят шум. Хотя у меня был опыт: я подобрал совенка. Он вырос и жил у меня три года. Фактически это кошка с перьями...по поведению, по психологии. По поведению очень близки к кошкам: и играется также, и очень любит купаться. Но через три года я адаптировал совенка, научил его охотиться и выпустил его обратно в природу — птица одна и без пары начинает проявлять агрессию. Природа берет свое, – отметил он.

Сейчас в качестве «кормового» дерева совы выбрали одну из туй - под нее они сбрасывают остатки пищи, а гнездо, по словам Владимира Гаврилова, птица обустроила в ели.

– Ушастые совы живут на всех видах деревьев и там, где их трудно заметить. Маскировка у них замечательная, но все равно они стараются держаться в густых кронах, – резюмировал Владимир Гаврилов.

Ушастая сова - птица из семейства совиных. Отличается от болотной совы большими ушными пучками, состоящими из 6 перьев, более коротким первым маховым пером и окраской. Общий тон окраски — тот же, серо-бурый с пёстрыми пятнами и с белой грудкой, но тёмные пятна верхней стороны тела не сливаются в продольные полосы, как у болотной совы, а стержневые пятна на нижней стороне тела вытянуты в поперечном направлении, так что в общем образуют 4— 6 довольно ясных поперечных полос. Размеры тела те же или немногим меньше. Обыкновенная ушастая сова держится исключительно в лесах, предпочитая хвойный лес чернолесью, так как здесь она менее заметна по своей окраске. Область её гнездования занимает Европу и северную Азию; зимует — в северной Африке. Гнездится преимущественно в старых гнёздах врановых птиц, таких как ворона и сорока. Гнездо как правило располагается достаточно высоко, но известны случаи обнаружения гнёзд на высоте всего 1,5—2 метров. Главную пищу её составляют мелкие грызуны, преимущественно мыши и полёвки, также насекомые, во время гнездования — и птицы. Средних размеров сова, достигающая 31—37 см длиной и 86—98 см в размахе крыльев. Птицы часто селятся в пределах населённых пунктов, зачастую в хвойных парках, и окраинных рощах. Если их не тревожить, человека воспринимают спокойно.