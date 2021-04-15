В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 14 апреля, получили 470 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 13498 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 419 тысячи 297 человек, за сутки — 15 744.

За 14 апреля сделали на 592 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 124 мобильных бригад по иммунизации и 747 пунктов вакцинации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Днепропетровской области - 2560 прививок, в течение всего периода вакцинальной кампании - в Киеве - 39028 прививок.

При этом ни одной прививки за 14 апреля не сделали в Черкасской области. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (39 028), а меньше всего — в Черниговской области (7 603).

Напомним, за сутки 13 апреля, в Николаевской области от COVID-19 вакцинировали 450 человек.