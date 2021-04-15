За прошедшие сутки, 14 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций украинских позиций с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у песка - из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Невельского боевики открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами. В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области, дважды зафиксировано инженерные работы с применением корнеплодов зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

Напомним, что источники в дипломатических кругах Турции сообщили, что США решили отменить заход военных кораблей USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75) в Черное море.