По состоянию на четверг, 15 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 404 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерших - 19.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 57632 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве - 240, за все время - 37207.

Также было зафиксировано 11 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2081 медработников.

Данные по районам области: всего (за сегодня):

Николаев - 37360 (+153)

Первомайск - 2226 (+35)

Южноукраинск - 1767 (+26)

Вознесенск - 1473 (+24)

Очаков - 1162 (+23)

Арбузинский район - 697 (10);

Баштанский район - 835 (+4)

Березанский район - 723 (+3)

Братский район - 482 (+6);

Березнеговатский район - 329;

Веселиновский район - 626 (+4)

Витовский район - 2277 (+25)

Вознесенский район - 560 (8);

Врадиевский район - 519;

Еланецкий район - 293;

Вознесенский район - 774 (+3)

Казанковский район - 582 (+7)

Кривоозерский район - 381 (+2)

Николаевский район - 883 (+13)

Новобугский район - 627 (+12)

Николаевский район - 1265 (+14)

Очаковский район - 567 (+17)

Первомайский район - 663 (11);

Снигиревский район - 561 (4).

Выздоровели больных за сутки - 448, всего выздоровели - 45597. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1365.

Состоянием на 10 утра в стационарах ковидных госпиталей Николаевской области находится 1836 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.

Данные по медучреждениям области:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 126 больных;

Первомайская центральная районная больница - 120;

городская больница №1 Николаева - 230 больных;

родильный дом №1 г.. Николаева - 19 больных и 4 с подозрением;

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 63 больных и 5 с подозрением;

Баштанская центральная районная больница - 28 больных и 9 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 71 больной и 22 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница - 76 больных и 1 с подозрением;

городская больница №3 Николаева - 155 больных и 48 человек с подозрением;

городская детская больница №2 Николаева - 11 больных и 13 человек с подозрением;

городская больница №5 г.Николаева - 216 больных и 105 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница - 11 больных и 7 человек с подозрением;

Николаевская центральная районная больница - 44 больных;

Новоодесская центральная районная больница - 81 больной;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 131 больной;

Доманевская центральная районная больница - 40 больных и 15 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница - 92 больных и 3 с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница - 78 больных и 12 человек с подозрением.

Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.