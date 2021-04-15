По состоянию на четверг, 15 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 404 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерших - 19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 57632 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве - 240, за все время - 37207.
Также было зафиксировано 11 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2081 медработников.
Данные по районам области: всего (за сегодня):
Николаев - 37360 (+153)
Первомайск - 2226 (+35)
Южноукраинск - 1767 (+26)
Вознесенск - 1473 (+24)
Очаков - 1162 (+23)
Арбузинский район - 697 (10);
Баштанский район - 835 (+4)
Березанский район - 723 (+3)
Братский район - 482 (+6);
Березнеговатский район - 329;
Веселиновский район - 626 (+4)
Витовский район - 2277 (+25)
Вознесенский район - 560 (8);
Врадиевский район - 519;
Еланецкий район - 293;
Вознесенский район - 774 (+3)
Казанковский район - 582 (+7)
Кривоозерский район - 381 (+2)
Николаевский район - 883 (+13)
Новобугский район - 627 (+12)
Николаевский район - 1265 (+14)
Очаковский район - 567 (+17)
Первомайский район - 663 (11);
Снигиревский район - 561 (4).
Выздоровели больных за сутки - 448, всего выздоровели - 45597. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1365.
Состоянием на 10 утра в стационарах ковидных госпиталей Николаевской области находится 1836 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.
Данные по медучреждениям области:
Первомайская центральная районная больница - 120;
городская больница №1 Николаева - 230 больных;
родильный дом №1 г.. Николаева - 19 больных и 4 с подозрением;
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 63 больных и 5 с подозрением;
Баштанская центральная районная больница - 28 больных и 9 с подозрением;
Вознесенская городская многопрофильная больница - 71 больной и 22 человек с подозрением;
Новобугская центральная районная больница - 76 больных и 1 с подозрением;
городская больница №3 Николаева - 155 больных и 48 человек с подозрением;
городская детская больница №2 Николаева - 11 больных и 13 человек с подозрением;
городская больница №5 г.Николаева - 216 больных и 105 человек с подозрением;
Николаевская областная детская клиническая больница - 11 больных и 7 человек с подозрением;
Николаевская центральная районная больница - 44 больных;
Новоодесская центральная районная больница - 81 больной;
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 131 больной;
Доманевская центральная районная больница - 40 больных и 15 человек с подозрением;
Очаковская многопрофильная больница - 92 больных и 3 с подозрением;
Снигиревская центральная районная больница - 78 больных и 12 человек с подозрением.
Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
По состоянию на четверг, 15 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 404 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерших - 19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 57632 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве - 240, за все время - 37207.
Также было зафиксировано 11 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2081 медработников.
Данные по районам области: всего (за сегодня):
Николаев - 37360 (+153)
Первомайск - 2226 (+35)
Южноукраинск - 1767 (+26)
Вознесенск - 1473 (+24)
Очаков - 1162 (+23)
Арбузинский район - 697 (10);
Баштанский район - 835 (+4)
Березанский район - 723 (+3)
Братский район - 482 (+6);
Березнеговатский район - 329;
Веселиновский район - 626 (+4)
Витовский район - 2277 (+25)
Вознесенский район - 560 (8);
Врадиевский район - 519;
Еланецкий район - 293;
Вознесенский район - 774 (+3)
Казанковский район - 582 (+7)
Кривоозерский район - 381 (+2)
Николаевский район - 883 (+13)
Новобугский район - 627 (+12)
Николаевский район - 1265 (+14)
Очаковский район - 567 (+17)
Первомайский район - 663 (11);
Снигиревский район - 561 (4).
Выздоровели больных за сутки - 448, всего выздоровели - 45597. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1365.
Состоянием на 10 утра в стационарах ковидных госпиталей Николаевской области находится 1836 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.
Данные по медучреждениям области:
Первомайская центральная районная больница - 120;
городская больница №1 Николаева - 230 больных;
родильный дом №1 г.. Николаева - 19 больных и 4 с подозрением;
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 63 больных и 5 с подозрением;
Баштанская центральная районная больница - 28 больных и 9 с подозрением;
Вознесенская городская многопрофильная больница - 71 больной и 22 человек с подозрением;
Новобугская центральная районная больница - 76 больных и 1 с подозрением;
городская больница №3 Николаева - 155 больных и 48 человек с подозрением;
городская детская больница №2 Николаева - 11 больных и 13 человек с подозрением;
городская больница №5 г.Николаева - 216 больных и 105 человек с подозрением;
Николаевская областная детская клиническая больница - 11 больных и 7 человек с подозрением;
Николаевская центральная районная больница - 44 больных;
Новоодесская центральная районная больница - 81 больной;
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 131 больной;
Доманевская центральная районная больница - 40 больных и 15 человек с подозрением;
Очаковская многопрофильная больница - 92 больных и 3 с подозрением;
Снигиревская центральная районная больница - 78 больных и 12 человек с подозрением.
Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.