Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer от механизма COVAX в пятницу, 16 апреля.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».
— У нас есть подтверждение COVAX , что завтра должны приехать 117 тыс. доз. У нас уже есть соответствующие документы относительно слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду, — сказал он.
Напомним, во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
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Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer от механизма COVAX в пятницу, 16 апреля.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».
— У нас есть подтверждение COVAX , что завтра должны приехать 117 тыс. доз. У нас уже есть соответствующие документы относительно слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду, — сказал он.
Напомним, во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.