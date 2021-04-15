Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer от механизма COVAX в пятницу, 16 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

— У нас есть подтверждение COVAX , что завтра должны приехать 117 тыс. доз. У нас уже есть соответствующие документы относительно слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду, — сказал он.

Напомним, во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.