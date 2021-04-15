Центр общественного здоровья имеет данные о более чем 1,2 тысячи случаев повторного заболевания COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Родина, передает корреспондент Укринформа.

— Таких случаев (повторного инфицирования коронавирусом, — прим.) у нас более 1,2 тысячи за весь период с начала пандемии, — сказал Роман Родина.

По его словам, в последний раз такую информацию ЦОЗ запросил 3 недели назад. В качестве повторных в запросе определялись случаи, когда пациент был зарегистрирован в системе как выздоровевший и у него снова была диагностирована коронавирусная болезнь.

— Если человек переболел, это не значит, что он обладает пожизненным иммунитетом, — подчеркнул он.

Роман Родина отметил, что и после перенесенного заболевания человек должен соблюдать карантинные ограничения, в частности пользоваться масками.