Центр общественного здоровья имеет данные о более чем 1,2 тысячи случаев повторного заболевания COVID-19.
Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Родина, передает корреспондент Укринформа.
— Таких случаев (повторного инфицирования коронавирусом, — прим.) у нас более 1,2 тысячи за весь период с начала пандемии, — сказал Роман Родина.
По его словам, в последний раз такую информацию ЦОЗ запросил 3 недели назад. В качестве повторных в запросе определялись случаи, когда пациент был зарегистрирован в системе как выздоровевший и у него снова была диагностирована коронавирусная болезнь.
— Если человек переболел, это не значит, что он обладает пожизненным иммунитетом, — подчеркнул он.
Роман Родина отметил, что и после перенесенного заболевания человек должен соблюдать карантинные ограничения, в частности пользоваться масками.
Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Центр общественного здоровья имеет данные о более чем 1,2 тысячи случаев повторного заболевания COVID-19.
Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Родина, передает корреспондент Укринформа.
— Таких случаев (повторного инфицирования коронавирусом, — прим.) у нас более 1,2 тысячи за весь период с начала пандемии, — сказал Роман Родина.
По его словам, в последний раз такую информацию ЦОЗ запросил 3 недели назад. В качестве повторных в запросе определялись случаи, когда пациент был зарегистрирован в системе как выздоровевший и у него снова была диагностирована коронавирусная болезнь.
— Если человек переболел, это не значит, что он обладает пожизненным иммунитетом, — подчеркнул он.
Роман Родина отметил, что и после перенесенного заболевания человек должен соблюдать карантинные ограничения, в частности пользоваться масками.
Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.