Государственное телевидение переключало трансляцию матча Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» против «Манчестер Юнайтед» каждый раз, когда на экране виднелись обнаженные колени женщины, помощника судьи Сиан Месси-Эллис.

Об этом сообщает ArabNews.

Каждый раз, когда судью захватывал кадр, в трансляции переходили к пейзажным кадрам вокруг стадиона «Тоттенхэм Хотспур» и прилегающих улиц.

Согласно иранской женской организации за гражданские права My Stealthy Freedom, это делалось, чтобы зрители не увидели ее обнаженные колени.

— Телевизионные цензоры были встревожены присутствием женщины-судьи в шортах. Их решение заключалось в том, чтобы отгородиться от места действия и полюбоваться видами на закоулки Лондона, что сделало игру насмешкой. В конце игры один из комментаторов пошутил, что надеется, что зрителям понравится географическое шоу, — говорится в заявлении правозащитной группы.

Этот инцидент не единичный, а укладывается в государственную цензуру на ТВ Ирана. Так, в 2018 году иранский государственный телеканал размыл значок AS Roma во время освещения четвертьфинала Лиги чемпионов с Барселоной из-за того, что на нем было изображение волчицы, кормящей грудью мифических основателей города, Ромула и Ремуса.

Напомним, власти Ирана запретили популярную игру Pokemon Go.