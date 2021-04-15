Столица Китая попала под пылевую бурю: загрязнение воздуха резко возросло, а небо над мегаполисом поменяло цвет. Городом прокатилось облако из песка и частиц пыли.

Об этом передает Reuters.

Индекс качества воздуха в Пекине вырос до 324 по состоянию на 16:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу) в четверг, в основном из-за крупных частиц песка и пыли, принесенных ветром.

По сообщению Китайского метеорологического управления, буря пришла из Монголии и китайской провинции Внутренняя Монголия. Ожидается, что к пятнице сильные ветры перегонют грязные потоки воздуха в центральный и восточный Китай.

По данным метеорологического управления, количество песка в воздухе было меньше, чем во время двух песчаных бурь, разыгравшимся в северном Китае в прошлом месяце, но скорость ветра была выше, что позволяло буре распространяться все быстрее и снижало видимость на дорогах до критического уровня.

Пекин пытается бороться с тревожной тенденцией и сажает миллионы деревьев вдоль своей границы, чтобы заблокировать песчаные бури, в рамках проекта, известного как «Великая зеленая стена».

Напомним, 15 марта, в Китае объявили желтый уровень опасности из-за самой большой песчаной бури за последнее десятилетие, бушующей в северной части страны