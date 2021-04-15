В Ингульском районе Николаева, в котором уже несколько месяцев продолжается обустройство сквера «Николаевский», с недавнего времени начали пропадать строительные материалы, предназначавшиеся для реконструкции.

Об этом сообщает Анатолий Шустер в Facebook.

Николаевец отметил, что за стройматериалами никто не следит, в следствие чего его растаскивают на свои нужды неизвестные лица.

— Вот так теперь выглядит «замороженная реконструкция» парка Николаевский! Очень неожиданный поворот событий. Материалы разворовываются. Подрядная организация по уборке парка существует? Может оставшиеся материалы надо вывезти на склад пока ещё есть что вывозить, — задался вопросом горожанин.

Напомним, в Ингульском районе началась реконструкция сквера «Николаевский» и общественного пространства вокруг школы №20.