|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|19:39
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|0.4 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|19:51
|Температура завтра:
|+9 C°
Сегодня, 15 апреля, амурский тигр Гелиос празднует свой 15-й день рождения.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Гелиос прибыл в Николаев из Польши в 2008 году. Его передали в зоопарк по европейской программе содержания и разведения редких видов животных.
Сотрудники зверинца отмечают, что тигр спокойный и уравновешенный. За свою жизнь он подарил зоопарку потомство: 22 самцов и самок, которых переселили в зоопарки по всему миру. Сейчас Гелиос живет в одном вольере с тигрицей Пенелопой. Посмотреть на них можно в экспозиционном комплексе «Остров зверей».
Напомним, 11 апреля исполнилось 7 лет самому высокому обитателю Николаевского зоопарка — жирафу Нуру.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Сегодня, 15 апреля, амурский тигр Гелиос празднует свой 15-й день рождения.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Гелиос прибыл в Николаев из Польши в 2008 году. Его передали в зоопарк по европейской программе содержания и разведения редких видов животных.
Сотрудники зверинца отмечают, что тигр спокойный и уравновешенный. За свою жизнь он подарил зоопарку потомство: 22 самцов и самок, которых переселили в зоопарки по всему миру. Сейчас Гелиос живет в одном вольере с тигрицей Пенелопой. Посмотреть на них можно в экспозиционном комплексе «Остров зверей».
Напомним, 11 апреля исполнилось 7 лет самому высокому обитателю Николаевского зоопарка — жирафу Нуру.