Сегодня, 15 апреля, амурский тигр Гелиос празднует свой 15-й день рождения.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Гелиос прибыл в Николаев из Польши в 2008 году. Его передали в зоопарк по европейской программе содержания и разведения редких видов животных.

Сотрудники зверинца отмечают, что тигр спокойный и уравновешенный. За свою жизнь он подарил зоопарку потомство: 22 самцов и самок, которых переселили в зоопарки по всему миру. Сейчас Гелиос живет в одном вольере с тигрицей Пенелопой. Посмотреть на них можно в экспозиционном комплексе «Остров зверей».

Напомним, 11 апреля исполнилось 7 лет самому высокому обитателю Николаевского зоопарка — жирафу Нуру.