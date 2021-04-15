Во время конференции, организованной Департаментом аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института, главный операционный директор SpaceX и президент Гвинн Шотвелл подтвердила, что космический корабль Starship гарантированно отправится в космос в скором времени.

Об этом передает портал Futurism.

Она похвалила разработку компании.

— Starship - потрясающая машина. Это средство передвижения, которое доставит людей в большом количестве на Луну и на Марс. Я не могла быть более взволнована автомобилем, чем Starship, — заявила Гвинт Шотвелл.

С декабря 2020 года SpaceX уже запустила четыре полномасштабных прототипа массивного 165-футового космического корабля на своих испытательных площадках в Южном Техасе. Но все четверо взорвались при приземлении - или незадолго до или после - достигнув высоты примерно в десять километров

Президент космической компании пообещала, что в течении пяти лет SpaceX начнет запускать людей в космос.

— Я верю, что через пять лет мы будем перевозить большое количество людей на Starship, — поручилась Гвинт Шотвелл, имея в виду другую главную цель Starship: доставлять пассажиров с одной стороны Земли на другую в рамках огромной транспортной сети дальнего следования.

Главный операционный директор даже пообещала, что Starship будет готов отправить первых в мире астронавтов на Марс «до 2030 года», даже раньше, чем предполагалось ранее. «

— Это может занять так много времени, но я надеюсь, что нет, — отметила она.

Напомним, экипаж космической миссии состоит из четырех человек: бортинженера Кристофера Семброски и пилота Ниаса Проктора, главного врача Хейли Арсено и командира Джареда Айзекмана. Миссия стартует не раньше этой осени.