Во время конференции, организованной Департаментом аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института, главный операционный директор SpaceX и президент Гвинн Шотвелл подтвердила, что космический корабль Starship гарантированно отправится в космос в скором времени.
Об этом передает портал Futurism.
Она похвалила разработку компании.
— Starship - потрясающая машина. Это средство передвижения, которое доставит людей в большом количестве на Луну и на Марс. Я не могла быть более взволнована автомобилем, чем Starship, — заявила Гвинт Шотвелл.
С декабря 2020 года SpaceX уже запустила четыре полномасштабных прототипа массивного 165-футового космического корабля на своих испытательных площадках в Южном Техасе. Но все четверо взорвались при приземлении - или незадолго до или после - достигнув высоты примерно в десять километров
Президент космической компании пообещала, что в течении пяти лет SpaceX начнет запускать людей в космос.
— Я верю, что через пять лет мы будем перевозить большое количество людей на Starship, — поручилась Гвинт Шотвелл, имея в виду другую главную цель Starship: доставлять пассажиров с одной стороны Земли на другую в рамках огромной транспортной сети дальнего следования.
Главный операционный директор даже пообещала, что Starship будет готов отправить первых в мире астронавтов на Марс «до 2030 года», даже раньше, чем предполагалось ранее. «
— Это может занять так много времени, но я надеюсь, что нет, — отметила она.
Напомним, экипаж космической миссии состоит из четырех человек: бортинженера Кристофера Семброски и пилота Ниаса Проктора, главного врача Хейли Арсено и командира Джареда Айзекмана. Миссия стартует не раньше этой осени.
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Во время конференции, организованной Департаментом аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института, главный операционный директор SpaceX и президент Гвинн Шотвелл подтвердила, что космический корабль Starship гарантированно отправится в космос в скором времени.
Об этом передает портал Futurism.
Она похвалила разработку компании.
— Starship - потрясающая машина. Это средство передвижения, которое доставит людей в большом количестве на Луну и на Марс. Я не могла быть более взволнована автомобилем, чем Starship, — заявила Гвинт Шотвелл.
С декабря 2020 года SpaceX уже запустила четыре полномасштабных прототипа массивного 165-футового космического корабля на своих испытательных площадках в Южном Техасе. Но все четверо взорвались при приземлении - или незадолго до или после - достигнув высоты примерно в десять километров
Президент космической компании пообещала, что в течении пяти лет SpaceX начнет запускать людей в космос.
— Я верю, что через пять лет мы будем перевозить большое количество людей на Starship, — поручилась Гвинт Шотвелл, имея в виду другую главную цель Starship: доставлять пассажиров с одной стороны Земли на другую в рамках огромной транспортной сети дальнего следования.
Главный операционный директор даже пообещала, что Starship будет готов отправить первых в мире астронавтов на Марс «до 2030 года», даже раньше, чем предполагалось ранее. «
— Это может занять так много времени, но я надеюсь, что нет, — отметила она.
Напомним, экипаж космической миссии состоит из четырех человек: бортинженера Кристофера Семброски и пилота Ниаса Проктора, главного врача Хейли Арсено и командира Джареда Айзекмана. Миссия стартует не раньше этой осени.