Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал возможность ввести усиленные ограничения на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса. По его словам, будет «особый режим».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Максим Степанов добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса «сверхагресивны», а течение болезни очень тяжелое.

— Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей, — заявил Максим Степанов.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer от механизма COVAX сегодня, 16 апреля.