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В Департаменте здравоохранения Канады подтвердили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и образованием тромбов. В то же время эти случаи крайне редки.
Об этом говорится в в пресс-релизе департамента.
Департамент обновил информацию на продукте, чтобы предупредить канадцев о возможных побочных последствиях.
— Департамент здравоохранения Канады информирует канадцев и медиков относительно действующего безопасного обзора очень редких случаев тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после получения прививки вакцинами от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD. После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины, — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что не вводили новых ограничений на использование вакцины.
— В очень редком случае, если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство, — добавили там.
Напомним, управление здравоохранения Дании подтвердило, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca исключили из национальной программы по вакцинации из-за редких побочных явлений.
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В Департаменте здравоохранения Канады подтвердили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и образованием тромбов. В то же время эти случаи крайне редки.
Об этом говорится в в пресс-релизе департамента.
Департамент обновил информацию на продукте, чтобы предупредить канадцев о возможных побочных последствиях.
— Департамент здравоохранения Канады информирует канадцев и медиков относительно действующего безопасного обзора очень редких случаев тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после получения прививки вакцинами от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD. После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины, — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что не вводили новых ограничений на использование вакцины.
— В очень редком случае, если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство, — добавили там.
Напомним, управление здравоохранения Дании подтвердило, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca исключили из национальной программы по вакцинации из-за редких побочных явлений.