Мешково-Погореловский сельсовет незаконно отдал семи людям земельные участки для строительства домов и хоззданий.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в Жовтневый районный суд Николаевской области с исками о возвращении в распоряжение государства земель государственного лесного фонда общей площадью 0,8 гектаров.

Установлено, что Мешково-Погореловским сельским советом в 2019-2020 годах было передано в частную собственность семи гражданам земельные участки для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений.

В то же время, указанные участки входят в границы земель государственного лесного фонда и находятся в постоянном пользовании ГП «Николаевское лесное хозяйство».

Кроме этого, эти земельные участки расположены в пределах лесного заказника местного значения «Мешково-Погорелово» (так называемый «Ташкентский лес»), созданного на площади 180 гектаров с целью сохранения и воспроизводства многолетних сосен, кустовых дерево-кустарниковых насаждений, чабреца и бессмертника, которые являются ценными лекарственными видами растений.

«В соответствии со ст. 178 ГК Украины, ст. ст. 56, 84 ЗК Украины, земли лесного и природно-заповедного фонда не могут находиться в частной собственности граждан. На этом основании, прокуратура в суде требует отмены незаконных решений и возвращения земель государству», — говорится в сообщении.

Напомним, государственное предприятие «Владимирское лесное хозяйство» незаконно передало в аренду фермерскому хозяйству и предпринимателю 347 гектаров земли в Николаевской области.