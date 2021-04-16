Летом этого года, возможно, пользоваться услугами маршрутного такси в Одессе станет несколько дороже: ориентировочная цена составит 10 гривен за проезд.

Об этом сообщает Думская с опорой на источник в горсовете Одессы.

Источник издания отмечает, что понимают все риски, связанные с повышением, но иначе поступить не могут.

«В мэрии понимают, что столкнутся с недовольной реакцией людей, но необходимость повышения тарифа уже назрела», анонимно говорит сотрудник горсовета.

Частично это предположение подтвердили в научно-производственном центре «Экономинформ», который помогает формировать экономическое обоснование тарифов.

По словам директора центра Сергея Черноиваненко, последние два года наблюдается увеличение перевозок электротранспортом, ситуация с маршрутными такси обстоит обратным образом - количество перевозок неуклонно снижается.

— В октябре прошлого года мы считали тариф и выходили на 10-11 гривен. На тот момент не было данных по падению пассажиропотока. Было небольшое снижение, но не существенное. По новым данным, мы выходим на расчетный тариф на уровне 14-15 гривен. В таком размере его, конечно же, никто не утвердит, — рассказал Сергей Черноиваненко.

Как отмечает транспортный эксперт, решение о поднятии тарифа принимается перевозчиком по согласованию с организатором перевозок — муниципальным департаментом транспорта связи и организации дорожного движения.

— Для этого не нужно ни решение исполкома, ни решение сессии, а достаточно решения самих перевозчиков. Однако поскольку у них сложились доверительные отношения с департаментом, по многолетней традиции самостоятельно такое решение принимать они не будут, — добавил Сергей Черноиваненко.

По его словам, параллельно нужно поднимать вопросы модернизации маршрутной сети города и добиваться внедрения «электронного билета», без которого транспортная сфера Одессы развиваться не будет.

— Простое поднятие тарифа глобальные проблемы не решит, — подытожил эксперт.

Напомним, перевозчики, обслуживающие городские маршруты, просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте Николаева.