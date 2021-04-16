Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов считает, что предприятие будет вынуждено брать еще один кредит, чтобы выплатить зарплаты работникам.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По мнению Николая Логвинова, всю теплоэнергетику «загнали в угол», поэтому она вынуждена брать долги, чтобы своевременно рассчитаться с сотрудниками.

— Мы будем это все брать в долг у поставщиков, потому что других вариантов у нас нет. Нас загнали настолько в угол, всю теплоэнергетику, что с одной стороны, нам не дают ресурса для ремонта, для жизни, с другой стороны — мы отвечаем за срыв отопительного сезона. О нас всегда забывают и потом вспоминают тогда, когда уже мы приходим на сессию и просим деньги. Все считают, что мы их шантажируем, а мы не шантажируем, мы говорим правду, так, как оно есть на самом деле. Потом уже вспоминают, когда нужно запускаться. А как это все происходит, никого не интересует. Не интересует, что люди должны получать зарплату вовремя, покупать материалы вовремя, — отметил Николай Логвинов.

Он также упомянул, что средства для выдачи зарплат работникам КП «Николаевоблтеплоэнерго» закончатся уже к лету.

— Экономическая ситуация на мероприятии — с одной стороны, на сегодня мы живы, мы заплатили заработные платы, мы заплатили за электроэнергию. Но мы понимаем, что деньги даже на заработную плату закончатся в июне месяце. В июне я еще смогу заплатить зарплату людям, потом у меня денег нет, — добавил директор предприятия.

Ранее Николай Логвинов заявил, что Кабинету министров, в частности Министерству финансов, все равно на финансовую поддержку предприятия тепловой отрасли. А потому «Николаевоблтеплоэнерго» может рассчитывать лишь на поддержку Николаевского городского совета.