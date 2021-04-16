Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что Кабинету министров, в частности Министерству финансов, все равно на финансовую поддержку предприятия тепловой отрасли. А потому «Николаевоблтеплоэнерго» может рассчитывать лишь на поддержку Николаевского городского совета.

Об этом он сообщил в программе «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что Всемирный банк и подрядчики предприятия относятся к нему лояльно. По его словам, самой большой проблемой для предприятия является отсутствие поддержки со стороны Министерства финансов.

— Самая большая для нас проблема это то, что Кабинету министров и Министерству финансов глубоко наплевать на наши проблемы. Я могу это четко сказать и не боюсь. Минфин является подразделением Кабмина. А Кабмин одной из стороной, которая подписала меморандум. И понимают, что тариф замороженный, а деньги отложенные в банке, находятся в тарифе. И Минфин, если мы не вовремя платим, блокирует нам исходящие платежи на реконструкцию, - сказал Николай Логвинов.

Он также рассказал, что в этом году «Николаевоблтеплоэнерго» нужно было отдать 12 миллионов гривен в качестве долга.

— 1 миллион гривен мы отдали, еще нам дал 5 миллионов гривен город, спасибо. Но Минфин платежи не разблокировал. Хотя мы им написали письмо, что вы являетесь частью Кабмина, меморандум подписан, и там прописано выделение средств из Всемирного банка. И нам пришел ответ мол это все хорошо, но нас это не интересует. У вас есть город, пусть город вам помогает, - отметил Николай Логвинов.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» добавил, что на сегодня этот долг погашен, однако воспользоваться средствами, выделенными с Всемирного банка предприятие все равно не может.

— Мы закрыли этот долг и нам разблокировали платежи. Но государство никак не помогает реализовывать тепловым предприятию проекты от Всемирного банка. У нас выходит экономия за год порядка 100-120 миллионов гривен. То есть, этих денег хватает для получения кредита в Мировом банке и на остальные ремонтные работы. Но ими, не можем воспользоваться, потому что тариф заблокирован. Деньги формально есть, - это накопленные долги, которые мы используем для нужд предприятия, - резюмировал Николай Логвинов.

Ранее, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что долги КП «Николаевоблтеплоэнерго» перед «Николаевгазом» нужно будет покрывать из городской казны, однако полагает, что меморандум между Ассоциацией городов и правительством поможет получить компенсацию из государственного бюджета.

В марте «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у депутатов горсовета 5 миллионов гривен из бюджета для пополнения статутного капитала, чтобы выполнить обязательства по кредиту от Мирового банка.

В январе исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал инвестиционную программу на 13 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 2021.

Напомним, что директор областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявлял, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.

При этом, в конце прошлого года, для жителей Николаева тариф на тепло вырос на 35%.