Мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что долги КП «Николаевоблтеплоэнерго» перед «Николаевгазом» нужно будет покрывать из городской казны, однако полагает, что меморандум между Ассоциацией городов и правительством поможет получить компенсацию из государственного бюджета.

Об этом он говорил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр уточнил, что городу будет тяжело взять на себя долги «Николаевоблтеплоэнерго», поэтому он рассчитывает на помощь из Киева. Если же ее не будет, то придется реструктуризировать долги, чтобы выплатить их по частям до начала следующего отопительного сезона.

— Пока мы сегодня видим, что да, что именно так и должно быть. С другой стороны, подписанный меморандум между Ассоциацией городов и Офисом президента и Кабмином говорит о том, что должна быть процедура, по которой деньги будут гаситься из государственного бюджета. Мы по факту посмотрим, сколько это денег и будем говорить, что нужно погасить. С другой стороны, президент должен подписать решение о договоре публичной оферты, и чтобы эти деньги попали в следующий отопительный сезон. Не эти деньги, которые мы использовали, а чтобы в следующем году не было такой истории. Потому что мы не можем брать деньги с бюджета развития и платить за часть людей, которые используют централизованное отопление, поэтому так и произойдет в ближайшее время. А те деньги, которые сегодня накопились в виде долгов, мы не хотим оплачивать из бюджета города, но если не будет найдено компромиссное решение, то надо думать, как часть этих денег гасить из бюджета города или реструктуризировать и гасить их постепенно. До начала следующего отопительного сезона это должно быть решено или просто газ не дадут, — заявил Александр Сенкевич.

Стоит вспомнить, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у депутатов горсовета 5 миллионов гривен из бюджета для пополнения статутного капитала, чтобы выполнить обязательства по кредиту от Мирового банка.

Ранее стало известно, что из-за ситуации, которая сложилась вокруг экономически необоснованного тарифа на теплоснабжения для коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» прогнозируемые убытки компании к концу года составят около 400 миллионов гривен.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.

Примечательно, что отопительный сезон в Николаеве планируют завершить до 10 апреля, если позволят погодные условия.