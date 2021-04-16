Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил, что в этом году предприятие в этом году закончило постройку центральных тепловых пунктов. А также рассказал какие объекты планируется реконструировать в этом году.

И рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ, какие объекты планируется реконструировать в этом году.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что на котельной проспекта Героев Украины, 72, была сделана полная замена старого оборудования. На котельной по улице Спортивной 1К, что находится возле Центрального стадиона, предприятие заменило один из котлов и установило новые горелочные устройства, подготовило водоподготовку и насосную группу. На улице Белой, 71, тепловики поставили один большой котел, который запустили в январе.

— Из-за Министерства финансов мы планировали поставить котел на улице Белой до начала отопительного сезона, но пришлось ставить посреди. Спасибо, успели, - сказал Николай Логвинов.

Также он поделился, что в этом году «Николаевоблтеплоэнерго» запланирована реконструкция еще двоих котлов.

— Это улица Самойловича, 42-а, что в Корабельном районе. У нас практически есть все оборудование: котлы, горелочные устройства, насосная группа. Все уже куплено и можно приступать к работе. Самый тяжелый проект – это котельная на улице Новозаводская, 48а, которая отапливает большую часть Ингульского района. Это такая котельная парового цикла, старая такая. Мы сейчас заказали оборудование, - отметил Николай Логвинов.

По словам Николая Логвинова, это удастся реализовать, если у предприятия будут возможности. Если нет, то первоначально сделают котельную на улице Самойловича, а уже в следующем году на Новозаводской.

— Все-таки я думаю, что мы обе котельные в этом году сделаем. Так, мы планируем, во всяком случае. У нас плановая экономия газа составляет 30%. Это хороший результат, - добавил Николай Логвинов.

Стоит отметить, что коммунальное предприятие обслуживает около 60% многоэтажных домов Николаева.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что централизованное отопление в Николаеве начнут отключать с понедельника, 12 апреля при условии, если к этому времени погодные условия стабилизируются, а среднесуточный показатель температуры составит +8 градусов.