Японская компания ispace доставит ровер Объединенных Арабских Эмиратов на Луну в 2022 году. Луноход Rashid будет полностью разработан специалистами Космического центра Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) в Дубае.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Изначально луноход «Рашид» планировали запустить в космос в 2024 году.

Японская компания по исследованию Луны ispace, основанная в 2010 году, будет использовать для запуска зонда ракету Falcon 9 от SpaceX Илона Маска.

Компания ispace обеспечит миссию Emirates Lunar Mission посадочной платформой HAKUTO-R. Японцы предоставят роверу проводную связь и питание на время полета, а также беспроводную связь на время пребывания на Луне.

ОАЭ запустили Национальную космическую программу в 2017 году. До этого страна с населением 9,4 миллиона человек, большинство из которых — иностранные рабочие, не имела собственной научной и производственной базы для освоения космоса.

Первый межпланетный зонд ОАЭ вышел на орбиту Марса в феврале. Сейчас он отправляет на Землю данные об атмосфере и климате Марса.

Напомним, в ОАЭ выбрали первую в истории женщину-астронавта. Нуру аль-Матрооши отобрали вместе с Мохаммедом аль-Муллой среди более чем 4 тысяч кандидатов, подавших заявки на участие в программе MBR. Девушка 1993 года рождения имеет степень бакалавра машиностроения Университета Объединенных Арабских Эмиратов.