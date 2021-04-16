Кыргызские медики решили вернуться к методам своих предков и начали лечить СOVID-19 иссык-кульским корнем. Чиновники говорят, что помогает за несколько дней, но живых свидетелей пока нет.

Об этом пишет 24.kg.

Министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев уверяет, что сам лечится подобным методом.

— Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим. Я сам тоже пью. Если журналисты придут, могу выпить и показать, что никакого вреда нет, —рекламирует средневековые методы чиновник.

Он отметил, что корень начали применить еще во вторую волну, а его польза доказана научными тестами и исследованиями.

— Третья волна идет, после выборов очень много людей болеет. И чтобы не потерять их, мы пошли на этот шаг. Во вторую волну мы тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Иначе недоброжелатели наши поднимут очень большие... Сейчас обо мне пишут всякое, - пожаловался глава Минздрава, — подчеркивает Алымкадыр Бейшеналиев.

На вопрос, зачем министр сам пьет иссык-кульский корень, если первым в стране привился от коронавируса, он ответил.

— Вторую дозу я еще не получил. После второй только через 20 дней появляется иммунитет. Я ведь в красной зоне больных сам смотрю, каждый день обход делаю, захожу в реанимацию. Я показываю сам пример больным: министр пьет и ничего с ним не случилось. Я с ними вместе пью, — объяснился чиновник.

По его словам, этот метод изобрел президент Садыр Жапаров, но «очень скромный», поэтому не присвоил себе «научный прорыв» такого мастштаба.

— Садыр Нургожоевич в марте 2020 года обратился к Жээнбекову. Он вылечил тысячи больных в колонии, и тогда мне предложил. Я начал применять только на своих знакомых, тогда я еще министром не был. Все мои знакомые вылечились. Никто не умирает. Пока мы лечим больных по четвертому протоколу, в нем иссык-кульский корень не указан. В пятом протоколе такое предложение, наверное, внесем. Все, кто поступает в легкой форме, принимают корень, и их сразу выписываем через два-три дня. Это лечение помогает, — еще раз поручился чиновник.

Позже министр решил доказать эффективность чудодейственного корня и выпил его в прямом эфире.

— Я бы хотел, чтобы вы посмотрели, как я пью, как мы его варим, — сказал глава Минздрава.

Напомним, в Кыргызстане прошел референдум по внесению изменений в Конституцию, президент получит дополнительные рычаги давления и больше полномочий — оппозиция колко окрестила поправки «‎Ханституцией».