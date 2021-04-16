Загруженность коек в ковидных госпиталях Николаева составляет 76%, а каждый 10 госпитализированный пациент находится в реанимации.

Об этом сказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай в комментарии 4 каналу.

— На сегодняшний день количество обеспеченных кислородом ковидных коек 76%, и этого сегодня пока достаточно. На утро на кислородной поддержке находятся 624 человека. На прошлой неделе было до 700. Немного уменьшилось количество. Загруженность коек составляет 76%. Поэтому, конечно, тяжело. Каждый 10 пациент находится на лечении в реанимационном отделении. На утро это 9,4% от количества госпитализированных, — отметила Ирина Шамрай.