Статистика заболеваемости COVID-19 в Вознесенске показывае положительную динамику, однако до отмены строгого карантина еще далеко.

Об этом сообщается на странице городской власти Вознесенска в Facebook.

— Наметилась тенденция на уменьшение количества заболеваемости и количества смертельных случаев. Хотя в общем итоге из кризисной зоны город пока не вышел, — сказано в сообщении.

Местные власти решили не вводить дополнительные карантинные ограничение, оставили в действии те, которые были введены ранее.

Как сообщалось, в течение последних пяти дней наблюдается положительная тенденция снижения показателей коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области. Однако ухудшение клинической картины в области заставляет представителей областной власти всерьез рассматривать возможность введения более жестких карантинных условий на следующей неделе.