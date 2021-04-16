Статистика заболеваемости COVID-19 в Вознесенске показывае положительную динамику, однако до отмены строгого карантина еще далеко.
Об этом сообщается на странице городской власти Вознесенска в Facebook.
— Наметилась тенденция на уменьшение количества заболеваемости и количества смертельных случаев. Хотя в общем итоге из кризисной зоны город пока не вышел, — сказано в сообщении.
Местные власти решили не вводить дополнительные карантинные ограничение, оставили в действии те, которые были введены ранее.
Как сообщалось, в течение последних пяти дней наблюдается положительная тенденция снижения показателей коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области. Однако ухудшение клинической картины в области заставляет представителей областной власти всерьез рассматривать возможность введения более жестких карантинных условий на следующей неделе.
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Статистика заболеваемости COVID-19 в Вознесенске показывае положительную динамику, однако до отмены строгого карантина еще далеко.
Об этом сообщается на странице городской власти Вознесенска в Facebook.
— Наметилась тенденция на уменьшение количества заболеваемости и количества смертельных случаев. Хотя в общем итоге из кризисной зоны город пока не вышел, — сказано в сообщении.
Местные власти решили не вводить дополнительные карантинные ограничение, оставили в действии те, которые были введены ранее.
Как сообщалось, в течение последних пяти дней наблюдается положительная тенденция снижения показателей коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области. Однако ухудшение клинической картины в области заставляет представителей областной власти всерьез рассматривать возможность введения более жестких карантинных условий на следующей неделе.