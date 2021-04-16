В течение последних пяти дней наблюдается положительная тенденция снижения показателей коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области. Однако ухудшение клинической картины в области заставляет представителей областной власти всерьез рассматривать возможность введения более жестких карантинных условий на следующей неделе.

Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе церемонии вручения карет неотложной помощи пунктам постоянного базирования области сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, передает пресс-служба ОГА.

Он также отметил, что соблюдение всех без исключения карантинных требований в Николаеве дает сдержанную надежду надеяться на улучшение ситуации. Цифра больных на 100 тысяч населения уменьшилась до 90 человек. Загруженность коек, по информации Виталия Кима, составляет 72%.

— Поэтому эти выходные для нас очень важны. Прошу всех и в дальнейшем придерживаться ограничительных карантинных мероприятий, — акцентировал Виталий Ким.

Виталий Ким отметил, что дальнейшие решения по карантину в области будут зависеть, от хода событий в течение нескольких следующих дней и сознания граждан.

Отметим, по информации управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, загруженность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на утро пятницы, 16 апреля, составляет 69,7% при допустимом не больше 65%.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявлял, что область может покинуть «красную зону» к концу апреля. Предположительно 23-25 апреля.