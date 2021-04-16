Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на утро пятницы, 16 апреля, составляет 69,7% при допустимом не больше 65%.

Такие данные предоставило управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.

Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 16 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1819 человек, больных на коронавирус или с подозрением.

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» -124 больных ( загруженность 95,4% );

Первомайская центральная районная больница - 112 больных ( загруженность 93,3% );

городская больница №1 Николаева (загруженность 81,9%) - 221 больной;

родильный дом №1 Николаева - 22 больных и 3 с подозрением (загруженность 25%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 61 больной и 6 человек с подозрением (загруженность 55,8%);

Баштанская центральная районная больница - 31 больной и 6 человек с подозрением (загруженность 78,7%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 71 больной и 18 человек с подозрением (загруженность 89%);

Новобугская центральная районная больница - 80 больных и 1 с подозрением (загруженность 60%);

городская больница №3 Николаева - 161 больной и 46 человек с подозрением ( загруженность 92,3% );

городская детская больница №2 Николаева - 14 больных и 16 человек с подозрением (загруженность 30%);

городская больница №5 г.Николаева - 218 больных и 107 человек с подозрением (загруженность 89%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 13 больных и 8 с подозрением (загруженность 42%);

Николаевская центральная районная больница - 41 больной (загруженность 51,3%);

Новоодесская центральная районная больница - 80 больных и 1 с подозрением (загруженность 81%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 130 больных (загруженность 37,1%);

Доманевская центральная районная больница - 39 больных и 9 с подозрением (загруженность 45,7%) ;

Очаковская многопрофильная больница - 93 больных и 3 с подозрением (загруженность 88,9%);

Снигиревская центральная районная больница - 74 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 80%).

Напомним, что на Николаевщине зарегистрировано 401 новый случай коронавируса, в Украине выявлено за прошедшие сутки 17,4 тысяч. В тоже время, в Николаевской области вакцинировали 237 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 13 735.