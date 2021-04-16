По состоянию на пятницу, 16 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 401 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 20 человек умерло от последствий коронавируса.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 58003 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве - 237, за все время - 37597.

Также было зафиксировано 10 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2091 медработника.

Данные по районам области: всего (за сегодня):

Николаев - 37597 (+237)

Первомайск - 2263 (+37)

Южноукраинск - 1777 (+10);

Вознесенск - 1476 (+3)

Очаков - 1162;

Арбузинский район - 701 (+4)

Баштанский район - 840 (+5);

Березанский район - 733 (10);

Братский район - 484 (+2)

Березнеговатский район - 332 (+3)

Веселиновский район - 632 (+6);

Витовский район - 2307 (+30)

Вознесенский район - 561 (+1)

Врадиевский район - 522 (+3)

Еланецкий район - 295 (+2)

Вознесенский район - 784 (10);

Казанковский район - 586 (+4)

Кривоозерский район - 382 (+1)

Николаевский район - 904 (+21)

Новобугский район - 630 (+3)

Николаевский район - 1268 (+3)

Очаковский район - 568 (+1)

Первомайский район - 665 (+2)

Снигиревский район - 564 (3).

Выздоровели больных за сутки - 346, всего выздоровели - 45943. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1385.

Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 17,4 тысяч новых случаев коронавируса. В тоже время, на Николаевщине вакцинировали 237 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 13 735.