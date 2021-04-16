По состоянию на пятницу, 16 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 401 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 20 человек умерло от последствий коронавируса.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 58003 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве - 237, за все время - 37597.
Также было зафиксировано 10 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2091 медработника.
Данные по районам области: всего (за сегодня):
Николаев - 37597 (+237)
Первомайск - 2263 (+37)
Южноукраинск - 1777 (+10);
Вознесенск - 1476 (+3)
Очаков - 1162;
Арбузинский район - 701 (+4)
Баштанский район - 840 (+5);
Березанский район - 733 (10);
Братский район - 484 (+2)
Березнеговатский район - 332 (+3)
Веселиновский район - 632 (+6);
Витовский район - 2307 (+30)
Вознесенский район - 561 (+1)
Врадиевский район - 522 (+3)
Еланецкий район - 295 (+2)
Вознесенский район - 784 (10);
Казанковский район - 586 (+4)
Кривоозерский район - 382 (+1)
Николаевский район - 904 (+21)
Новобугский район - 630 (+3)
Николаевский район - 1268 (+3)
Очаковский район - 568 (+1)
Первомайский район - 665 (+2)
Снигиревский район - 564 (3).
Выздоровели больных за сутки - 346, всего выздоровели - 45943. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1385.
Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 17,4 тысяч новых случаев коронавируса. В тоже время, на Николаевщине вакцинировали 237 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 13 735.
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По состоянию на пятницу, 16 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 401 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 20 человек умерло от последствий коронавируса.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 58003 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве - 237, за все время - 37597.
Также было зафиксировано 10 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2091 медработника.
Данные по районам области: всего (за сегодня):
Николаев - 37597 (+237)
Первомайск - 2263 (+37)
Южноукраинск - 1777 (+10);
Вознесенск - 1476 (+3)
Очаков - 1162;
Арбузинский район - 701 (+4)
Баштанский район - 840 (+5);
Березанский район - 733 (10);
Братский район - 484 (+2)
Березнеговатский район - 332 (+3)
Веселиновский район - 632 (+6);
Витовский район - 2307 (+30)
Вознесенский район - 561 (+1)
Врадиевский район - 522 (+3)
Еланецкий район - 295 (+2)
Вознесенский район - 784 (10);
Казанковский район - 586 (+4)
Кривоозерский район - 382 (+1)
Николаевский район - 904 (+21)
Новобугский район - 630 (+3)
Николаевский район - 1268 (+3)
Очаковский район - 568 (+1)
Первомайский район - 665 (+2)
Снигиревский район - 564 (3).
Выздоровели больных за сутки - 346, всего выздоровели - 45943. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1385.
Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 17,4 тысяч новых случаев коронавируса. В тоже время, на Николаевщине вакцинировали 237 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 13 735.