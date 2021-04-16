Из-за продления карантинных ограничений пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области переносится. Оно состоится 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Вместе с тем, в Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность скачать тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома.

Результаты пробного ВНО (по шкале 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах участников оценивания, которые внесли свои ответы специального сервиса определения результатов.

Участники пробного ВНО из Киева или Николаевской области:

— 15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;

— смогут с 15 по 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервис по определению результатов;

— 19 мая получат результат исполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.

Напомним, предыдущая дата пробного ВНО в Николаевской области была назначена на 24 апреля.