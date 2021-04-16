Из-за продления карантинных ограничений пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области переносится. Оно состоится 15 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Вместе с тем, в Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля.
Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность скачать тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома.
Результаты пробного ВНО (по шкале 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах участников оценивания, которые внесли свои ответы специального сервиса определения результатов.
Участники пробного ВНО из Киева или Николаевской области:
— 15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;
— смогут с 15 по 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервис по определению результатов;
— 19 мая получат результат исполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.
Напомним, предыдущая дата пробного ВНО в Николаевской области была назначена на 24 апреля.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Из-за продления карантинных ограничений пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области переносится. Оно состоится 15 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Вместе с тем, в Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля.
Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность скачать тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома.
Результаты пробного ВНО (по шкале 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах участников оценивания, которые внесли свои ответы специального сервиса определения результатов.
Участники пробного ВНО из Киева или Николаевской области:
— 15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;
— смогут с 15 по 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервис по определению результатов;
— 19 мая получат результат исполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.
Напомним, предыдущая дата пробного ВНО в Николаевской области была назначена на 24 апреля.