Ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться. Однако в Киеве, Харькове и Днепре все еще сохраняется критическая COVID-ситуация.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Радио НВ», пишет РБК-Украина.

— Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде ситуация стабилизируется. Сегодня критические ситуации в Киеве: видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях. Видим, что растет значительно Харьков. Видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр, — заявил Викто Ляшко.

Виктор Ляшко также отметил, что для городов-миллионников характерно широкое распространение коронавируса и быстрое заполнение медицинской системы больными.

Главный санврач связывает такую закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте.

Напомним, глава Николаевской ОГА не исключает усиление карантина, если клиническая картина с заболеваемостью COVID-19 в области не улучшится.