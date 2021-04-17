За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 новых 984 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных в Харьковской области (1 386).

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей в Facebook.

Кроме того, среди «лидеров» по заболеваемости Днепропетровская область — 1 169 случаев, Одесская область — 1 097 и Киев — 1 112 случаев.

Меньше всего заболевших за сутки в Ивано-Франковской (147) и Закарпатской (187) областях.

За сутки было совершено 105 215 тестирований (в частности методом ПЦР — 45 875, методом ИФА — 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 39 213).

От коронавируса 16 апреля умерли 440 украинцев. В больницу попали 4100 человек.

Ранее сообщалось, что загруженность коек в ковидных госпиталях Николаева составляет 76%, а каждый 10 госпитализированный пациент находится в реанимации.