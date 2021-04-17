За прошедшие сутки, 16 апреля, вакцину от коронавируса получил 141 житель Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Больше всего прививок за сутки сделали во Львовской области — 2689, меньше всего в Кировоградской — 86.

С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 13 876 жителей Николаевщины.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 13 044 человека. Всего с начала кампании по вакцинации сделано 445 861 прививку.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 апреля, по областям развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев.