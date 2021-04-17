За прошедшие сутки, 16 апреля, вакцину от коронавируса получил 141 житель Николаевской области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Больше всего прививок за сутки сделали во Львовской области — 2689, меньше всего в Кировоградской — 86.
С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 13 876 жителей Николаевщины.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 13 044 человека. Всего с начала кампании по вакцинации сделано 445 861 прививку.
Ранее сообщалось, что сегодня, 17 апреля, по областям развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев.
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За прошедшие сутки, 16 апреля, вакцину от коронавируса получил 141 житель Николаевской области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Больше всего прививок за сутки сделали во Львовской области — 2689, меньше всего в Кировоградской — 86.
С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 13 876 жителей Николаевщины.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 13 044 человека. Всего с начала кампании по вакцинации сделано 445 861 прививку.
Ранее сообщалось, что сегодня, 17 апреля, по областям развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев.