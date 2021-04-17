17 апреля скончался известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский. Его не стало на 79 году жизни.

Об этом сообщил экс-депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский на своей странице в Facebook.

Как пишет Украинская правда, Владимир Александрович Яворивский родился в Винницкой области, был одним из борцов за независимость Украины в ХХ веке.

В свое время работал редактором на радио и корреспондентом нескольких изданий, киносценаристом и литконсультантом. Народный депутат Украины 1-го, 2-го, 4-го 5-го, 6-го созывов.

Автор повестей, романов и очерков, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть «Вечные Кортелисы» (1984 год), в 2005 году получил литературную премию имени Дмитрия Загула.

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