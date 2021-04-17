17 апреля началась вакцинация сотрудников органов МВД. В целом планируют вакцинировать около 800 тысяч сотрудников и членов их семей.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова, опубликованном на сайте ведомства.

— Сегодня мы начали вакцинацию сотрудников системы органов МВД от COVID-19. Первыми вакцинируем работников, которые больше всего контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД : Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертную службу, сотрудников МВД. Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи наших работников. Всего с семьями планируем охватить около 800 тысяч человек, — отметил Арсен Аваков.

Вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанным китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. При этомминистр подчеркнул, что прививки против COVID-19делаются добровольно.

— Но я уверен, что это необходимая мера для тех, кто находится в зоне риска, выполняя свои профессиональные обязанности, — добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 апреля, вакцину от коронавируса получил 141 житель Николаевской области.