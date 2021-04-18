За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине выявили 10 282 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, значительная часть из них в Харьковской области. Летальных случаев — 250.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В антилидеры по числу заболевших вошли — Харьковская (1590) область, Днепропетровская (1114) область, Киевская (597) область, Одесская (595) область и Черниговская область (587).

От осложнений, связанных с течением заболевания, скончались 250 пациентов, выздоровели – 6523 человека. В больницу были вынуждены забрать 4274 человека.

За сутки было совершено 60380 тестирований (в частности методом ПЦР — 27 278, методом ИФА — 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26554).

Также заразились 161 работника медсферы.

Напомним, за 16 апреля в Украине зафиксировали 14 новых 984 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных в Харьковской области (1 386).