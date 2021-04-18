Общественный совет Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана пошел в разрез со сказанным президентом и чиновниками, которые призывали лечить коронавирус иссык-кульским корнем.

Председатель Общественного совета Министерства здравоохранения и социального развития Бактыгуль Исраилова заявила, что применение этого корня — покушение на жизнь человека, передает 24.kg.

По ее словам, только официальная медицина, основанная на доказательствах и исходя из эффективности и безопасности, может решать использовать или не использовать новые препараты, но никак не чиновники, которые не могут ставить экспертные оценки.

— То, что произошло в медицинском сообществе под руководством министра здравоохранения, это, конечно, треш, — возмутилась Бактыгуль Исраилова.

По мнению главы ОНС Минздрава, медицинские работники вышли на митинг и по этой причине.

— Потому что просто уже устали. Устали ждать, устали надеяться и верить. Использование более достоверных доказательств — это осмысленное, точное и добросовестное использование результатов исследований, основыванное на лучшие из них. Клинические рекомендации должны указывать степень своей уверенности. И в первую очередь должны не вредить жизни пациентов, — считает Бактыгуль Исраилова.

Она и ее коллеги уверены, что от навязанного чиновникам способа лечения коронавируса исходит реальная опасность.

— Покушение на жизнь пациентов — вот что такое иссык-кульский корень. Это открыто продемонстрировал глава Министерства здравоохранения и социального развития КР. А самое страшное, — что не получив согласия от пациентов, их травили, подвергая смертельной опасности. Это недопустимо, это нарушение прав человека! Умышленное причинение вреда здоровью это. Все попытки использовать пациентов для опытов и граждан Кыргызстана держать за необразованных совсем — означает, что будет новая волна возмущения, будут новые жертвы COVID-19, новые жертвы испытаний, — резюмировала она.

Ранее министр здравоохранения Кыргызстана уверял, что знания и методы предков гарантированно лечат от СOVID-19.