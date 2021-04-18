Вечером в субботу, 18 февраля, Франция объявила о введении 10-дневного карантина для путешественников из Аргентины, Чили, Южной Африки и Бразилии с полицейским контролем и жесткими штрафами, чтобы попытаться ограничить распространение новых штаммов COVID-19 внутри страны в дополнение к обязательным тестам.

Об этом передает Bloomberg.

Правительство Франции обсудит эти новые меры со своими европейскими партнерами в начале следующей недели, сообщил премьер-министр Жан Кастекс .

Заранее путешественникам, въезжающим во Францию из-за пределов ЕС, будет предложено проходить недельную изоляцию.

Также Франция объявила о временной приостановке всех рейсов из Бразилии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране.

Напомним, 8 апреля, Франция перешагнула порог в 10 миллионов человек, которым были сделана первая инъекция вакцины.