Оживленную дорогу перекрыли в эстонской столице на несколько ночей, чтобы обезопасить тысячи мигрирующих лягушек и жаб.

Об этом сообщает Nypost.

Волонтеры обычно помогают переносить лягушек и жаб по дорогам весной и говорят, что они спасли 97 тысяч из них в предыдущие годы, в том числе 2 тысячи в прошлом году на Таллиннской дороге.

Но в связи с пандемией коронавируса, делающей такую помощь невозможной в этом году, закрытие дорог — единственный спасательный круг для земноводных.

— Лягушки были здесь перед дорогой. Теперь пруды, где они гнездятся, находятся по одну сторону дороги, а место их зимовки - по другую. Поэтому они вынуждены переходить дорогу, — волонтер Эстонского национального фонда сказала Кристель Саарм.

Поскольку теплая поверхность дороги делает земноводных сонными и медлительными, до 300 лягушек могут застрять за раз, что сделает их уязвимыми для колес автомобилей.

Напомним, ученые объявили об открытии 20 новых видов в Андах Боливии, а также о наблюдениях за растениями и животными, которых не видели десятилетиями.