Команда исследователей утверждает, что они обнаружили особый вид световой волны, которая может проходить сквозь объекты, создавая впечатление, будто они полностью невидимы.

Об этом передает портал Futurism.

Мы можем видеть объекты, потому что свет отражается от них и попадает в фоторецепторы в наших глазах. Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе в журнале Nature Photonics, ученые из Австрийского технического университета в Вене и Утрехтского университета в Нидерландах говорят, что они нашли способ заставить свет проходить напрямую через объекты, делая их невидимыми как для глаз, так и для камер.

Хотя экспериментальная технология еще не готова к использованию в больших масштабах, Futurism сообщает, что она может стать бесценным инструментом для получения медицинских изображений или для исследователей, которые хотят заглянуть внутрь биологических систем.

— Один аспект, который нас очень взволновал, - это тот факт, что световые поля, которые мы ввели в нашей работе, кажутся особенными не только в образцах выходного поля, которые они создают позади объекта, но и внутри него, — отмечает исследователь и соавтор исследования TU Wien Стефан Роттер.

Он добавил, что конкретная световая волна может быть полезна для заглядывания внутрь материалов или объектов, с которыми традиционно трудно работать, таких как биологические клетки или ткани.

Ранее НикВести сообщали, что ученые из Массачусетского технологического института выпустили запись звуков, произведенных с помощью экспериментов на паутине.