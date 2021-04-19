Более 13 миллионов человек в Великобритании смотрели в прямом эфире телетрансляции похорон герцога Эдинбургского, принца Филиппа, супруга Елизаветы 2.

Об этом информирует Guardian.

Освещение BBC сокращенной военной процессии и службы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке на пике популярности привлекло 11 миллионов зрителей, при этом ITV посмотрело 2,1 миллиона, а Sky - около 450 тысяч.

Поминальная служба по принцу Филиппу включала впечатляющее военное зрелище, несмотря на ограничения COVID-19, которые уменьшили количество скорбящих до 30 человек.

Хотя период национального траура по герцогу, скончавшемуся 9 апреля в возрасте 99 лет, уже закончился, двухнедельный период королевского траура, соблюдаемого его семьей, все еще сохраняется. Во время него королева отметит свое 95-летие в среду в Виндзорском замке, где они с Филиппом изолировались во время пандемии.

Перед похоронами BBC получила 110 тысяч жалоб на освещение смерти Филиппа после того, как она очистила свои графики и разместила зеркальное освещение на BBC One, BBC Two и новостном канале. Жалобы были самым большим числом когда-либо опубликованных в Великобритании в отношении телевизионных программ.

Напомним, в Виндзоре в субботу 17 апреля прошли похороны мужа королева Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.