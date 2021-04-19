За прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6 тысяч 506 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В антилидеры по числу заболевших вошли — Днепропетровская (761), Харьковская (622), Львовская (490), Николаевская (461) область и Киев (447).

От осложнений, связанных с течением заболевания, скончались 214 пациентов, выздоровели – 5598 человека. В больницу были вынуждены забрать 2387 человека.

За сутки было совершено 27 тысяч 488 тестирований (в частности методом ПЦР — 15 811, методом ИФА — 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 7640).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 миллион 953 тысячи 16 человек. При этом выздоровели 1 487 677, а от осложнений, связанных с течением заболевания, скончались 40 000.

Напомним, за 17 апреля в Украине зафиксировали 14 новых 984 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных в Харьковской области (1 386).