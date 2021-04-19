Сегодня, 19 апреля, NASA планирует осуществить первый запуск вертолета Ingenuity, который осуществит полет на Марсе. Старт полета запланирован на 13:15 по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление NASA.
Наблюдать за полетом самого легкого вертолета будет его компаньон марсоход Perseverance на дистанции в более чем 60 метров. Вертолет должен подняться на высоту трех метров и совершить полет на протяжении полуминуты, после чего мягко приземлиться.
Первый полет Ingenuity в NASA называют очень рисковым. Главной проблемой является другая атмосфера Марса, где давление в 170 раз меньше земной.
Данные о первом полете вертолета поступят на Землю в течение нескольких часов после его совершения. При этом в случае успеха NASA планирует провести брифинг.
Отметим, Ingenuity оснащен HD-камерой и камерой с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер. Его масса составляет 1,8 кг, а высота 0,8 м. Радиус полета вертолета до 300 м при максимальной высоте до 10 м. Он может развивать скорость до 10 м/с.
Ранее сообщалось, что компания SpaceХ, главой которой является Илон Маск, получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.
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Сегодня, 19 апреля, NASA планирует осуществить первый запуск вертолета Ingenuity, который осуществит полет на Марсе. Старт полета запланирован на 13:15 по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление NASA.
Наблюдать за полетом самого легкого вертолета будет его компаньон марсоход Perseverance на дистанции в более чем 60 метров. Вертолет должен подняться на высоту трех метров и совершить полет на протяжении полуминуты, после чего мягко приземлиться.
Первый полет Ingenuity в NASA называют очень рисковым. Главной проблемой является другая атмосфера Марса, где давление в 170 раз меньше земной.
Данные о первом полете вертолета поступят на Землю в течение нескольких часов после его совершения. При этом в случае успеха NASA планирует провести брифинг.
Отметим, Ingenuity оснащен HD-камерой и камерой с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер. Его масса составляет 1,8 кг, а высота 0,8 м. Радиус полета вертолета до 300 м при максимальной высоте до 10 м. Он может развивать скорость до 10 м/с.
Ранее сообщалось, что компания SpaceХ, главой которой является Илон Маск, получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.