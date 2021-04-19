За прошедшие сутки, 18 апреля, в Николаевской области вакцинировали 10 человек.

Соответствующие данные размещены на сайте Минздрава.

Первую дозу в Николаевской области за время вакцинации вкололи 13934 жителям.

Наибольшее количество прививок было проведено в Харьковской области - 345, а за весь период прививочной кампании - в Киеве - 42748.

Вакцинацию проводили 45 мобильных бригад по иммунизации и 19 пунктов прививок.

Напомним, вчера, 18 апреля Николаевская область получила 1170 доз вакцины Pfizer. Вакциной производства Pfizer-BioNTech (Comirnaty) прежде всего прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.