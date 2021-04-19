Президент Франции Эммануэль Макрон не видит смысла в закупках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку она никак не ускорит процесс иммунизации.

Свое отношение по данному вопросу он выразил в интервью CBS, цитирует Корреспондент.

— На данном этапе российская вакцина не утверждена нашими регуляторными органами. Поэтому я не думаю, что сейчас российская вакцина может стать решением для того, чтобы ускорить вакцинацию — потому что получение разрешения ЕМА займет время, и так же займет время ее производство на нашем континенте, — сказал Эммануэль Макрон.

Также он отметил, что уже недостаточно думать только о проблемах с вакцинацией богатых стран.

— Думаю, начиная от сейчас и до июня мы должны предоставить как можно больше вакцин для вакцинации медработников в Африке. Это не так много, но эти люди тяжело работают — и это то, что мы можем сделать. Так же с Латинской Америкой, — отметил президент Франции.

Он добавил, что после лета такие поставки можно будет увеличить.

Напомним, вице-премьер Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел, отменил официальный визит в РФ. В Москве должны были пройти переговоры о возможных поставках в страну вакцины от COVID-19 «Спутник V».